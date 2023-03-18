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13 минут назад

Грету Тунберг заподозрили в удалении своего твита с обещаниями конца света

Lenta.ru

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг заподозрили в удалении своего твита о конце человечества в 2023 году. На это обратила внимания газета New York Post.

Грету Тунберг заподозрили в удалении своего твита с обещаниями конца света
Фото: ТАССТАСС

В твите 2018 году экоактивистка предупреждала, что изменение климата приведет к уничтожению человечества, если использование ископаемого топлива продолжится. В своем сообщении Тунберг ссылалась на профессора химии Земли и планетарных наук Джеймса Андерсена из Гарвардского университета.

«Ведущий ученый-климатолог предупреждает, что изменение климата уничтожит все человечество, если мы не прекратим использование ископаемого топлива в течение следующих пяти лет», — написала она.

При этом газета отмечает, что Тунберг не совсем точно передала предсказание Андерсена. В частности, ученый предупреждал о риске нанесения непоправимого ущерба ледяным шапкам, говорится в материале. New York Post также указала на тот факт, что ресурс, на котором была размещена статья Андерсена, тоже не работает.

В январе Грета Тунберг обвинила участников экономического форума в Давосе в разрушении планеты. Активистка заявила, что присутствующие на мероприятии люди сильнее остальных разжигающие уничтожение планеты, инвестируя в ископаемое топливо.

Наука и техника,Грета Тунберг,Гарвардский университет,
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