В РФ готовят федеральный проект "Млечный путь"

Подготовка федерального проекта системы информационно-аналитического обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве "Млечный путь" стартовала в России. Об этом сообщил ТАСС советник генерального директора АО "ЦНИИмаш" (входит в Роскосмос) Максим Пеньков.

Фото: ТАСС ТАСС

По его словам, к концу года планируется переход к созданию аванпроекта системы. При этом одной из основных задач является выбор формы продолжения работ после завершения аванпроекта.

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"Такие факторы, как передовой технический облик системы, ее масштаб, разнородность технических средств, от наземных до космических, а также необходимость привлечения компетентных организаций-разработчиков, входящих в контур различных федеральных органов исполнительной власти, обусловливают выбор в качестве наиболее предпочтительного варианта программно-целевого планирования федеральный проект. В связи с этим параллельно с исследованиями ведется интенсивная работа по подготовке проекта этого программного документа", - заявил Пеньков.

Советник гендиректора головного научного института Роскосмоса уточнил, что одновременно ведутся работы по привлечению партнеров. При этом разговоры о конкретном составе организаций-исполнителей опытно-конструкторских работ Пеньков счел несколько преждевременными.

"Выбор будет произведен госкорпорацией "Роскосмос" на конкурсной основе в соответствии с законодательством в пользу высокотехнологичных и компетентных предприятий, имеющих достаточный опыт в создании аналогичных изделий и систем, способных реализовать уникальные технические решения на отечественной компонентной базе", - пояснил он.

Пеньков также добавил, что предприятия Роскосмоса и другие известные организации вне контура госкорпорации уже работают в рамках исследований.

"Млечный путь"