Во встроенном в Windows браузере появится криптовалютный кошелек

Microsoft тестирует встроенный в Edge криптовалютный кошелек, передает пользователь Twitter со ссылкой на скриншоты, извлеченные из бета-сборки браузера. Функция пока что предназначена исключительно для тестирования внутри компании.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Согласно скриншотам, криптокошелек встроен в Edge, так что вам не понадобятся никакие дополнительные браузерные расширения. Он также способен работать с несколькими типами криптовалют, а также заносить в логи транзакции и стоимость отдельных валют по мере их колебания. На вкладке "explore" расположились новости, связанные с криптовалютами, а вкладка "assets" сохранит ваши NFT.