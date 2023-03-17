В России резко снизились цены на новейший iPhone 14

Российские цены на новейший iPhone 14 резко снизились более чем на 20%.

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На старте продаж осенью прошлого года базовая модель в рознице стоила от 85 тысяч рублей, сейчас за гаджет в интернет-магазинах просят 65 тысяч.