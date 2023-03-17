Между российскими компаниями возникли споры из-за отечественного аналога Android

Стало известно, что обсуждение перспективной операционной системы от российских разработчиков, которая должна стать равносильным аналогом Android, проходит напряжённо. В обсуждении под эгидой Минцифры участвуют Яндекс, «Ростелеком», VK и другие российские IT-гиганты.

Результаты консультаций должны быть представлены вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, но пока ничего даже не оформлено документально. Стороны никак не могут прийти к соглашению об источниках финансирования: проект предполагает большие финансовые вливания и говорят о том, что одним из инвесторов может быть государство, но пока конкретики нет.