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18 минут назад

Между российскими компаниями возникли споры из-за отечественного аналога Android

Ferra.ru

Стало известно, что обсуждение перспективной операционной системы от российских разработчиков, которая должна стать равносильным аналогом Android, проходит напряжённо. В обсуждении под эгидой Минцифры участвуют Яндекс, «Ростелеком», VK и другие российские IT-гиганты.

Между российскими компаниями возникли споры из-за отечественного аналога Android
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Результаты консультаций должны быть представлены вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, но пока ничего даже не оформлено документально. Стороны никак не могут прийти к соглашению об источниках финансирования: проект предполагает большие финансовые вливания и говорят о том, что одним из инвесторов может быть государство, но пока конкретики нет.

При этом наибольший интерес к проекту проявляет VK: компания разработала «импортозамещающий» RuStore — аналог Google Play, поэтому логично, что вендор заинтересован в отечественной операционной системе.

А вот несогласие с другими игроками рынка выражает «Ростелеком», продвигающий ОС «Аврора». Компания надеется заинтересовать в своём продукте производителей электроники.

Наука и техника,Дмитрий Чернышенко,Google,
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