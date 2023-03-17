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47 минут назад

Создан чат-бот, который посоветует вам игру в зависимости от настроения

Ferra.ru

Пользователь Reddit под ником madredditscientist создал чат-бота ChatGPT bot for games. Он может посоветовать пользователю, во что поиграть.

Создан чат-бот, который посоветует вам игру в зависимости от настроения
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Чат-бот основан на языковой модели, обученной на более 100 000 постов и комментариев с сабреддита ShouldIbuythisgame, где геймеры делятся своими мнениями о различных играх.

Чат-бот работает не только на английском, но и на русском языке. Он может подобрать игры по жанру, стилю, сюжету или сравнить две игры и выбрать лучшую из них. Время ответа составляет всего несколько секунд. Чтобы попробовать пообщаться с чат-ботом, нужно зайти на эту страницу и написать ему личное сообщение с запросом.

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