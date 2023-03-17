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1 час назад

«Джеймс Уэбб» исследует химический состав области вокруг новорожденной звезды

AstroNews

Анализ ранних результатов «Джеймса Уэбба» (JWST), проведенный исследователями RIKEN, показывает, что он может обнаруживать сложные органические молекулы в облаках газа и льда, окружающих новорожденную звезду.

«Джеймс Уэбб» исследует химический состав области вокруг новорожденной звезды
Фото: AstroNewsAstroNews

Протозвезда – это новообразованная звезда, которая все еще питается оболочкой материи, породившей ее. В этих оболочках протекают химические реакции, которые превращают простые химические строительные блоки в более сложные органические молекулы, которые могут быть предшественниками молекул, необходимых для возникновения жизни.

Исследователи подозревают, что эти сложные органические молекулы образуются в результате химических реакций, которые происходят на поверхности зерен льда. Когда звезда нагревает молекулы, они покидают лед и смешиваются с окружающим их газом.

Запущенный в декабре 2021 года JWST находится примерно в 1,5 миллионах километров от Земли. Яо-Лунь Янг вместе с коллегами из RIKEN и членами команды CORINOS использовали данные прибора среднего инфракрасного диапазона MIRI для изучения молодой протозвезды.

Результаты, полученные MIRI, подтверждают присутствие водяного льда, углекислого газа и силикатов наряду с такими молекулами, как аммиак, метан, метанол, формальдегид и муравьиная кислота. Есть также намеки на этанол и ацетальдегид.

Протозвезды часто испускают оттоки и джеты, и эта протозвезда не является исключением. MIRI создала изображения, которые раскрывают структуру одного из оттоков звезды, демонстрируя по меньшей мере четыре структуры, похожие на раковины. Выходящий поток материала содержит смесь элементов, включая водород, железо, никель, неон, аргон и серу. Некоторые из них сосредоточены в относительно горячей струе, движущейся со скоростью около 200 километров в секунду.

Все эти результаты будут полезными для будущих исследований.

«Мы начнем понимать, как возникает органическая химия», – говорит Янг. – «И мы также раскроем долгосрочные последствия для планетных систем, подобных нашей Солнечной системе».

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