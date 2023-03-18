Сотрудницу Google уволили прямо с больничной койки вскоре после родов

Массовые увольнения в Google, которые начали в январе, все еще продолжаются. Для некоторых это означает еще проблемы с медицинской страховкой. Так, например, одна из бывших сотрудниц Google рассказала, что ее уволили с больничной койки вскоре после родов.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

На этой неделе, сообщает Reuters, более 200 работников были уволены из отделения компании в Швейцарии. Сотрудники цюрихского офиса даже начали выходить на забастовки в знак протеста. Они даже предложили снизить зарплату или сократить рабочие часы, чтобы избежать сокращений.

Нынешние и бывшие сотрудники отмечают, что Google “жестко” обращается с сотрудниками, которые во время увольнений находились в отпуске по болезни или уходу за ребенком - это не только вопрос получения сотрудниками заработной платы при возникновении медицинских или семейных проблем.