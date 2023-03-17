Samsung выпустила аксессуары для камеры смартфонов Galaxy S23

Samsung представила пару аксессуаров, разработанных для работы с модульным чехлом Gadget Case для серии Galaxy S23. Это подставки Slim Tripod и Camera Grip. Они позволяют делать фотографии и видеозвонки со смартфона без помощи рук.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Оба аксессуара подключаются к чехлу Gadget Case, заменяя его стандартное приспособление для удержания в руке. Slim Tripod — это регулируемая подставка, которая обеспечивает гибкие варианты расположения устройства как в ландшафтной, так и в портретной ориентации. Она имеет складные ножки. Slim Tripod доступен в серебристом цвете и в настоящее время продаётся в британском магазине Samsung за 34 фунта.