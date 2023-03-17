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1 час назад

Разработчик ChatGPT сделал свою модель искусственного интеллекта закрытой

Ferra.ru

Разработчик быстро завоевавшего мировую популярность чат-бота ChatGPT компания Open AI отошла от своих этических принципов, заложенных в названии, и сделала обновлённую генеративную модель искусственного интеллекта GPT-4 закрытой. Руководство объяснило это конкуренцией.

Разработчик ChatGPT сделал свою модель искусственного интеллекта закрытой
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам Ильи Суцкевера, сооснователя и главного учёного OpenAI, закрытие их модели ИИ можно воспринимать как развитие индустрии. Он подчеркнул, что разработка и поддержка GPT-4 — непростое дело, этот процесс на протяжении очень долгого времени отнимал и по-прежнему отнимает почти все силы OpenAI. А, поскольку многие компании хотят получить такую же систему, изучают их модель и что-то заимствуют.

Также Суцкевер отметил, что нельзя не считаться с тем, что ИИ когда-то станет столь мощным, что «при желании будет очень легко причинить этими моделями значительный ущерб». Поэтому нежелание открывать внутренние особенности продукта и подробности разработки вполне логично.

«Мы ошибались. Мы правда ошибались. Если вы, как и мы, считаете, что ИИ на каком-то этапе станет крайне могучим, то попросту неразумно раскрывать его подробности. Это плохая идея. Я полностью уверен, что через пару лет всем станет очевидно, что открывать источники ИИ глупая затея», — также заявил разработчик.

Наука и техника,Илья Суцкевер,
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