Разработчик ChatGPT сделал свою модель искусственного интеллекта закрытой

По словам Ильи Суцкевера, сооснователя и главного учёного OpenAI, закрытие их модели ИИ можно воспринимать как развитие индустрии. Он подчеркнул, что разработка и поддержка GPT-4 — непростое дело, этот процесс на протяжении очень долгого времени отнимал и по-прежнему отнимает почти все силы OpenAI. А, поскольку многие компании хотят получить такую же систему, изучают их модель и что-то заимствуют.