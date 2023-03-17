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54 минуты назад

Тепловые потоки оказались причиной аномалий магнитного поля Земли

Слово и Дело

Британские ученые из Университета Лидса установили причину изменений магнитного поля Земли. Геофизики задались целью выяснить природу магнитных изменений в некоторых регионах нашей планеты. Оказалось, что на магнитное поле могут оказывать влияние тепловые потоки. Последние формируются в нижней мантии Земли, сообщает Planet Today.

Названа причина аномалий магнитного поля Земли
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Температуры в земной мантии могут местами достигать особо высоких показателей, это в свою очередь может снижать эффект охлаждения ядра планеты — например, в Африке или Тихом океане. В таких местах разгоряченная мантия оказывает влияние на магнитное поле, делая его слабее.

Таким образом удалось выяснить, что эффект обусловлен скоростью, с которой тепло покидает ядро планеты и перемещается в мантию.

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