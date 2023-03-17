Названа причина аномалий магнитного поля Земли

Британские ученые из Университета Лидса установили причину изменений магнитного поля Земли. Геофизики задались целью выяснить природу магнитных изменений в некоторых регионах нашей планеты. Оказалось, что на магнитное поле могут оказывать влияние тепловые потоки. Последние формируются в нижней мантии Земли, сообщает Planet Today.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Температуры в земной мантии могут местами достигать особо высоких показателей, это в свою очередь может снижать эффект охлаждения ядра планеты — например, в Африке или Тихом океане. В таких местах разгоряченная мантия оказывает влияние на магнитное поле, делая его слабее.