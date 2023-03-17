Официальные продажи смартфонов Xiaomi 13 и 13 Pro в РФ начнутся в конце марта

Китайская компания Xiaomi объявила о том, что официальные продажи флагманских смартфонов Xiaomi 13 и 13 Pro в России начнутся уже 30 марта. С 20 по 29 марта откроются предзаказы, а первым 30 покупателям подарят 5-дюймовый телевизор Mi TV A2 за 1 рубль.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Xiaomi. Права на видео принадлежат Xiaomi

Кроме того, те, кто оформит предварительный заказ Xiaomi 13 и 13 Pro, также смогут получить смарт-часы Watch S1 Pro за всё тот же 1 рубль.