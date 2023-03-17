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12 минут назад

Официальные продажи смартфонов Xiaomi 13 и 13 Pro в России начнутся в конце марта

Чемпионат.com

Китайская компания Xiaomi объявила о том, что официальные продажи флагманских смартфонов Xiaomi 13 и 13 Pro в России начнутся уже 30 марта. С 20 по 29 марта откроются предзаказы, а первым 30 покупателям подарят 5-дюймовый телевизор Mi TV A2 за 1 рубль.

Официальные продажи смартфонов Xiaomi 13 и 13 Pro в РФ начнутся в конце марта
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Xiaomi. Права на видео принадлежат Xiaomi

Кроме того, те, кто оформит предварительный заказ Xiaomi 13 и 13 Pro, также смогут получить смарт-часы Watch S1 Pro за всё тот же 1 рубль.

Цена Xiaomi 13 с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти в России составит 79 990 рублей, а Xiaomi 13 Pro с 12 ГБ и 512 ГБ — 109 990 рублей. При этом в Китае смартфоны продаются за 4599 юаней (около 51 тысячи рублей) и 6299 юаней соответственно (около 70 тысяч рублей).

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