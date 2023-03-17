Выпущен коврик для мыши из закалённого стекла

Компания Razer, известная своими аксессуарами для геймеров, представила новый коврик для мышки — Atlas. Отличительной особенностью этого коврика является его покрытие из закалённого стекла премиум-класса.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

По словам производителя, стекло обладает идеальной гладкостью и оптимизировано для работы с оптическими датчиками. Кроме того, стекло легко чистить от пыли и грязи. На задней стороне коврика есть резиновая подложка для предотвращения скольжения по поверхности стола.