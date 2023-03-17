В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
39 минут назад

Выпущен коврик для мыши из закалённого стекла

Ferra.ru

Компания Razer, известная своими аксессуарами для геймеров, представила новый коврик для мышки — Atlas. Отличительной особенностью этого коврика является его покрытие из закалённого стекла премиум-класса.

Выпущен коврик для мыши из закалённого стекла
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам производителя, стекло обладает идеальной гладкостью и оптимизировано для работы с оптическими датчиками. Кроме того, стекло легко чистить от пыли и грязи. На задней стороне коврика есть резиновая подложка для предотвращения скольжения по поверхности стола.

Размеры Razer Atlas составляют 450×400 мм при толщине 5 мм. Коврик доступен в чёрном и белом цветах. Цена новинки — 99,99 евро (примерно 8000 рублей). Купить можно на официальном сайте компании или в магазинах-партнёрах.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий