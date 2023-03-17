В России заменят авиапарк отечественными самолетами к 2030 году

В ближайшие пять-семь лет в России будет заменен авиапарк отечественными самолетами, рассказала директор департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ Анна Панина. Об этом пишет ТАСС.

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По ее словам, всего к 2030 году планируется заместить более 1 тыс. лайнеров. Для этого в настоящее время на промышленных предприятиях наращиваются производственные мощности. Панина также отметила, что уже сейчас почти 100% компонентов для строительства самолетов производятся в России.

Ранее стало известно, что авиакомпании, летающие на самолетах Superjet 100, испытываю проблемы с нехваткой свечей зажигания, американского производства. Это может сорвать программу полетов по перевозке пассажиров.