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1 час назад

В России заменят авиапарк отечественными самолетами к 2030 году

Елена Прошина

В ближайшие пять-семь лет в России будет заменен авиапарк отечественными самолетами, рассказала директор департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ Анна Панина. Об этом пишет ТАСС.

В России заменят авиапарк отечественными самолетами к 2030 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, всего к 2030 году планируется заместить более 1 тыс. лайнеров. Для этого в настоящее время на промышленных предприятиях наращиваются производственные мощности. Панина также отметила, что уже сейчас почти 100% компонентов для строительства самолетов производятся в России.

Ранее стало известно, что авиакомпании, летающие на самолетах Superjet 100, испытываю проблемы с нехваткой свечей зажигания, американского производства. Это может сорвать программу полетов по перевозке пассажиров.

В свою очередь, компания «Ростех» сообщила, что импортозамещение необходимых компонентов для лайнеров, в том числе и свечи зажигания, идет полным ходом.

Наука и техника,Ростех,Минпромторг,
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