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13 минут назад

Раскрыто закулисье разработки «российской Android»

Газета.Ru

Проект российской версии мобильной операционной системы Android вызвал множество дискуссий и споров между отечественными компаниями, ответственными за разработку. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Раскрыто закулисье разработки «российской Android»
Фото: Газета.ruГазета.ru

«Взгляды компаний на проект сильно различаются, а затраты на него обещают быть значительными», — говорится в статье.

По данным «Ъ», российские власти и участники IT-рынка начали обсуждать проект отечественной мобильной экосистемы на базе открытого кода Android с начала 2023 года.

«Проект формирует и курирует Центр экспертизы и координации информатизации при Минцифры, весной его планируется представить профильному вице-премьеру Дмитрию Чернышенко», — рассказал источник издания.

Необходимость проекта объяснили тем, что многие приложения российских разработчиков в период военной операции были удалены из зарубежных магазинов, а функционал App Store и Google Play стал ограничен для пользователей из России.

По словам источников, по поводу новой ОС уже прошли два совещания. Еще в конце 2022 года Минцифры предложило учредить совместную структуру для проекта ОС на базе Android. Однако пока проект не оформлен документально и состав участников не определен.

Ранее сообщалось, что российский разработчик ПО «Ред софт» планирует выпустить операционную систему для смартфонов и планшетов с поддержкой Android-приложений.

Наука и техника,Дмитрий Чернышенко,Google,
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