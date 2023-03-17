Раскрыто закулисье разработки «российской Android»

Проект российской версии мобильной операционной системы Android вызвал множество дискуссий и споров между отечественными компаниями, ответственными за разработку. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

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«Взгляды компаний на проект сильно различаются, а затраты на него обещают быть значительными», — говорится в статье.

По данным «Ъ», российские власти и участники IT-рынка начали обсуждать проект отечественной мобильной экосистемы на базе открытого кода Android с начала 2023 года.

«Проект формирует и курирует Центр экспертизы и координации информатизации при Минцифры, весной его планируется представить профильному вице-премьеру Дмитрию Чернышенко», — рассказал источник издания.

Необходимость проекта объяснили тем, что многие приложения российских разработчиков в период военной операции были удалены из зарубежных магазинов, а функционал App Store и Google Play стал ограничен для пользователей из России.

По словам источников, по поводу новой ОС уже прошли два совещания. Еще в конце 2022 года Минцифры предложило учредить совместную структуру для проекта ОС на базе Android. Однако пока проект не оформлен документально и состав участников не определен.