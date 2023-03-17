«Китайский Google» экстренно выпустил «сырого» чат-бота с ИИ

Из-за шумихи вокруг ChatGPT многие техногиганты начали срочно встраивать в продукты аналогичные решения. Так же поступил «китайский Google» Baidu. Он запустил чат-бота Ernie Bot с искусственным интеллектом (ИИ), однако система разочаровала пользователей.
На мероприятии по запуску генеральный директор компании представил слайды с предварительно записанными роликами с чат-ботом вместо живой демонстрации. Даже записанные видеоролики не показали каких-либо экстраординарных особенностей, что разочаровало инвесторов.
Даже сам генеральный директор признал, что Ernie Bot далёк от совершенства. В результате акции Baidu начали падать. Хотя компания не прокомментировала это, она опубликовала официальное заявление, в котором говорится, что трафик в облаке Baidu стремительно растёт, поскольку более 30 000 корпоративных пользователей подали заявки на тестирование Ernie Bot.