«Китайский Google» экстренно выпустил «сырого» чат-бота с ИИ

Из-за шумихи вокруг ChatGPT многие техногиганты начали срочно встраивать в продукты аналогичные решения. Так же поступил «китайский Google» Baidu. Он запустил чат-бота Ernie Bot с искусственным интеллектом (ИИ), однако система разочаровала пользователей.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

На мероприятии по запуску генеральный директор компании представил слайды с предварительно записанными роликами с чат-ботом вместо живой демонстрации. Даже записанные видеоролики не показали каких-либо экстраординарных особенностей, что разочаровало инвесторов.