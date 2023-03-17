Oppo показала преимущества телекамеры новейшего камерафона Find X6 Pro

Часто получается, что сверхширокоугольные и телекамеры не могут угнаться за качеством основной камеры при слабом освещении. Но Oppo не оставляет попыток исправить этот момент. В данном случае через свой следующий флагман Find X6 Pro.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Речь идет о телекамере, на которую и сделаны тестовые снимки, которые вы сможете увидеть ниже. Обычно этот тип камер на других смартфонах выдает хорошие фотографии только днем.