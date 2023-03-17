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1 час назад

Oppo показала преимущества телекамеры новейшего камерафона Find X6 Pro

Ferra.ru

Часто получается, что сверхширокоугольные и телекамеры не могут угнаться за качеством основной камеры при слабом освещении. Но Oppo не оставляет попыток исправить этот момент. В данном случае через свой следующий флагман Find X6 Pro.

Oppo показала преимущества телекамеры новейшего камерафона Find X6 Pro
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Речь идет о телекамере, на которую и сделаны тестовые снимки, которые вы сможете увидеть ниже. Обычно этот тип камер на других смартфонах выдает хорошие фотографии только днем.

Серия фотографий опубликовал главный директор по продукции Oppo Лю Зуоху на Weibo. И это фотографии не с одного смартфона, а с разных. И хоть модели не подписаны, та фотография, которая вышла лучше остальных предположительно сделана на телекамеру в Oppo Find X6 Pro, передает NoteBookCheck. Как говорится, “делайте выводы”.

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