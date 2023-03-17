Apple научит телевизоры вести беседы со зрителями и шутить

Компания Apple начала тестировать новую технологию генерации естественного языка для своего голосового помощника Siri. Как сообщает портал 9to5Mac, она получила название Bobcat.

Сейчас технология есть лишь в операционной системе для телевизоров tvOS 16.4. С ее помощью пользователи могут полноценно общаться с голосовым помощников во время просмотра телевизора — искусственный интеллект способен самостоятельно генерировать ответы на вопросы, не прибегая к шаблонным фразам.

Пока Bobcat умеет лишь рассказывать шутки, однако позднее функции системы расширят. По задумке разработчиков, в будущем она появится на всех устройствах Apple. При этом сроки распространения технологии пока неизвестны.