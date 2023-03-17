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1 час назад

Apple научит телевизоры вести беседы со зрителями и шутить

Никита Бородкин

Компания Apple начала тестировать новую технологию генерации естественного языка для своего голосового помощника Siri. Как сообщает портал 9to5Mac, она получила название Bobcat.

Apple научит телевизоры вести беседы со зрителями и шутить
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сейчас технология есть лишь в операционной системе для телевизоров tvOS 16.4. С ее помощью пользователи могут полноценно общаться с голосовым помощников во время просмотра телевизора — искусственный интеллект способен самостоятельно генерировать ответы на вопросы, не прибегая к шаблонным фразам.

Пока Bobcat умеет лишь рассказывать шутки, однако позднее функции системы расширят. По задумке разработчиков, в будущем она появится на всех устройствах Apple. При этом сроки распространения технологии пока неизвестны.

Вместе с тем портал подчеркнул, что развитие Bobcat не говорит о том, что Apple решила разработать какой-либо аналог чат-бота ChatGPT, который стал широко известен в последние несколько месяцев.

Наука и техника,Apple,
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