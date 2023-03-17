В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
1 час назад

BritGPT: новый суперкомпьютер британцев за £900 млн рассчитан на искусственный интеллект

Ferra.ru

Правительство Великобритании хочет инвестировать 900 миллионов фунтов стерлингов в суперкомпьютер новейшего поколения ради прогресса в технологиях искусственного интеллекта (ИИ), передает The Guardian. И да, среди целей страны также создание собственного "BritGPT", аналога нашумевшего ChatGPT.

Британия направит £900 млн на создание суперкомпьютера с ИИ
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, казначейство страны сообщило о планах потратить около 900 млн фунтов на создание экзафлопсного компьютера, который будет в несколько раз мощнее самых больших компьютеров в Великобритании, а также на создание нового исследовательского органа по ИИ.

Суперкомпьютер может быть использован для обучения сложных моделей ИИ, и это не считая остальные сферы в виде науки, промышленности и обороны. По словам казначейства, в течение следующих 10 лет оно будет ежегодно присуждать премию в размере 1 млн фунтов стерлингов за самые новаторские исследования в области ИИ. Правительство также инвестирует 2,5 миллиарда фунтов стерлингов за тот же срок в квантовые технологии.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий