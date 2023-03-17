Британия направит £900 млн на создание суперкомпьютера с ИИ

Так, казначейство страны сообщило о планах потратить около 900 млн фунтов на создание экзафлопсного компьютера, который будет в несколько раз мощнее самых больших компьютеров в Великобритании, а также на создание нового исследовательского органа по ИИ.

Суперкомпьютер может быть использован для обучения сложных моделей ИИ, и это не считая остальные сферы в виде науки, промышленности и обороны. По словам казначейства, в течение следующих 10 лет оно будет ежегодно присуждать премию в размере 1 млн фунтов стерлингов за самые новаторские исследования в области ИИ. Правительство также инвестирует 2,5 миллиарда фунтов стерлингов за тот же срок в квантовые технологии.