Геном саранчи оказался в 7 раз длиннее человеческого

Самый большой геном из всех насекомых, в семь раз превышающий размер генома человека, был недавно обнаружен у саранчи Bryodemella tuberculatum. Что доказывает ошибочность представления о том, что геномы насекомых сравнительно небольшие и менее сложные.

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Трещотка ширококрылая (Bryodemella tuberculata) - один из самых редких видов, который практически исчез, за исключением небольшого числа популяций на берегах рек в Альпах.

Возможно, адаптация к изменчивым условиям окружающей среды способствовала генетическому разнообразию и привела к исключительным размерам генома, предполагают ученые. “Мы видим, что размер генома не обязательно связан с уровнем сложности организма”.