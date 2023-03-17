Google работает над функцией повышения четкости видео в смартфонах

Google Pixel 7 и Google Pixel 7 Pro обладают несколькими удобными функциями камеры, например, Photo Unblur помогает повысить резкость размытых фотографий, а в настоящее время Google занимается разработкой функции Video Unblur, позволяющей повышать четкость видео.

Как и Photo Unblur, Video Unblur будет полагаться на возможности искусственного интеллекта, с помощью которого пользователи Android получат возможность самостоятельного улучшения качества видеороликов.

Photo Unblur является эксклюзивной функцией смартфонов линейки Google Pixel, а Video Unblur, похоже может стать доступной возможностью для всех обладателей устройств Android. Помимо Video Unblur, Google в данный момент работает над новыми видеоэффектами в Google Photo, включая видеофильтры After School, B&W, Polaroid, Chromatic, Moire и VHS. Сейчас Google предоставляет в общей сложности 18 фильтров и расширенную стабилизацию для видео.