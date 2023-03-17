В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
1 час назад

Apple готовится к выпуску складных iPhone и iPad

ITZine.ru

Последние патенты компании Apple на складные iPhone привлекли большое внимание в технологической отрасли. Недавно компания получила новые патенты на защиту экранов, что свидетельствует о возможном выпуске складных iPhone в ближайшем будущем.

Apple готовится к выпуску складных iPhone и iPad
Фото: Itzine.ruItzine.ru

Последняя патентная заявка Apple называется «Технологии защиты экрана с использованием самовыдвигающегося устройства дисплея и обнаружения падения». Несмотря на техническое название заявки, её детали объясняют суть дела: Apple предлагает использовать датчик вертикальной высоты для определения высоты телефона от земли. В случае резкой потери высоты, например, при падении, датчик закроет хрупкую структуру экрана телефона или перевернёт экран вверх ногами, чтобы защитить его.

Itzine.ru

В прошлом компания уже получала патенты на систему защиты телефона, которая обнаруживает падение телефона и вращает его благодаря вибромоторам, обеспечивая мягкое приземление на землю.

Кроме того, появились слухи о складном iPad. iPad получит дизайн, похожий на Asus Zenbook 17 Fold. Однако последние патентные фотографии говорят о том, что Apple уделяет основное внимание разработке складного iPhone.

Itzine.ru
Наука и техника,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий