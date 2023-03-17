Apple готовится к выпуску складных iPhone и iPad

Последние патенты компании Apple на складные iPhone привлекли большое внимание в технологической отрасли. Недавно компания получила новые патенты на защиту экранов, что свидетельствует о возможном выпуске складных iPhone в ближайшем будущем.

Фото: Itzine.ru Itzine.ru

Последняя патентная заявка Apple называется «Технологии защиты экрана с использованием самовыдвигающегося устройства дисплея и обнаружения падения». Несмотря на техническое название заявки, её детали объясняют суть дела: Apple предлагает использовать датчик вертикальной высоты для определения высоты телефона от земли. В случае резкой потери высоты, например, при падении, датчик закроет хрупкую структуру экрана телефона или перевернёт экран вверх ногами, чтобы защитить его.

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В прошлом компания уже получала патенты на систему защиты телефона, которая обнаруживает падение телефона и вращает его благодаря вибромоторам, обеспечивая мягкое приземление на землю.

Кроме того, появились слухи о складном iPad. iPad получит дизайн, похожий на Asus Zenbook 17 Fold. Однако последние патентные фотографии говорят о том, что Apple уделяет основное внимание разработке складного iPhone.