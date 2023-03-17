В России начались продажи недорогого смартфона Honor X7a

В российских магазинах начали продавать новый смартфон Honor X7a. Он отличается ёмкой батареей на 5330 мАч, квадрокамерой с главным датчиком на 50 Мп и 6,74-дюймовым FullView-экраном.

Фото: Honor Honor

Honor обещает до 42 часов использования социальных сетей, 42 часов телефонных звонков или 29 часов воспроизведения музыки онлайн на одном заряде. Смартфон поддерживает зарядное устройство мощностью 22,5 Вт, поэтому 30 минут зарядки достаточно для прослушивания музыки в течение 10 часов.

Толщина устройства составляет всего 8,27 мм, а вес — 196 г. Есть три цвета корпуса: «мерцающий серебристый», «синий океан» и «полночный чёрный».

В системе камер помимо 50-Мп основного модуля есть ультраширокоугольная камера 5 Мп, камера для макросъёмки 2 Мп и вспомогательный сенсор 2 Мп с эффектом боке. Фронтальная камера тут 8-Мп.