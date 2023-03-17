В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
1 час назад

В России начались продажи нового недорогого смартфона Honor X7a с 50-Мп камерой и аккумулятором 5330 мАч

Ferra.ru

В российских магазинах начали продавать новый смартфон Honor X7a. Он отличается ёмкой батареей на 5330 мАч, квадрокамерой с главным датчиком на 50 Мп и 6,74-дюймовым FullView-экраном.

В России начались продажи недорогого смартфона Honor X7a
Фото: HonorHonor

Honor обещает до 42 часов использования социальных сетей, 42 часов телефонных звонков или 29 часов воспроизведения музыки онлайн на одном заряде. Смартфон поддерживает зарядное устройство мощностью 22,5 Вт, поэтому 30 минут зарядки достаточно для прослушивания музыки в течение 10 часов.

Толщина устройства составляет всего 8,27 мм, а вес — 196 г. Есть три цвета корпуса: «мерцающий серебристый», «синий океан» и «полночный чёрный».

В системе камер помимо 50-Мп основного модуля есть ультраширокоугольная камера 5 Мп, камера для макросъёмки 2 Мп и вспомогательный сенсор 2 Мп с эффектом боке. Фронтальная камера тут 8-Мп.

Купить Honor X7a можно в М.Видео, Эльдорадо, DNS, МТС, Мегафон, OZON, Wildberries и других магазинах. Его стоимость составляет 15 990 рублей. В период с 17 марта по 6 апреля действует специальное предложение: первые покупатели смогут приобрести смартфон за 12 990 и получить TWS-наушники Honor Choice Earbuds X3 Lite в подарок.

Наука и техника,М.Видео,МТС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий