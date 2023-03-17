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1 час назад

Хакеры взломали власти США при помощи уязвимости четырехлетней давности

Газета.Ru

Американские власти заявили об успешном взломе одного из федеральных агентств страны сразу несколькими хакерскими группировками. Все они воспользовались уязвимостью, которая была обнаружена четыре года назад и имела критический рейтинг опасности — 9,8 из 10. Об этом сообщает портал TechCrunch.

Хакеры взломали власти США при помощи уязвимости 4-летней давности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уязвимость под номером CVE-2019-18935, о которой впервые стало известно в 2019 году, крылась в инструменте под названием Telerik, предназначенном для разработки компонентов веб-приложений. Хакеры смогли удаленно запустить вредоносный код на веб-сервере одного из ведомств, относящихся к исполнительной власти, и получили полный доступ к его данным.

При этом сканер уязвимостей не заметил брешь в системе безопасности, потому что Telerik был установлен вне зоны регулярного сканирования. Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) призвало всех пользователей вышеупомянутого программного обеспечения обновиться до последней версии.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что в Group-IB вычислили рост атак хакеров с помощью программ-вымогателей ради денег.

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