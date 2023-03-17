Хакеры взломали власти США при помощи уязвимости 4-летней давности

Американские власти заявили об успешном взломе одного из федеральных агентств страны сразу несколькими хакерскими группировками. Все они воспользовались уязвимостью, которая была обнаружена четыре года назад и имела критический рейтинг опасности — 9,8 из 10. Об этом сообщает портал TechCrunch.

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Уязвимость под номером CVE-2019-18935, о которой впервые стало известно в 2019 году, крылась в инструменте под названием Telerik, предназначенном для разработки компонентов веб-приложений. Хакеры смогли удаленно запустить вредоносный код на веб-сервере одного из ведомств, относящихся к исполнительной власти, и получили полный доступ к его данным.

При этом сканер уязвимостей не заметил брешь в системе безопасности, потому что Telerik был установлен вне зоны регулярного сканирования. Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) призвало всех пользователей вышеупомянутого программного обеспечения обновиться до последней версии.