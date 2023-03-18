Найдена "неожиданная" функция иммунных клеток крови

Способность клетки делиться (пролиферировать) как раз и приводит к образованию сложных организмов из одной клетки. Исследователи обнаружили, что у здорового человека некоторые иммунные клетки крови, моноциты, также обладают способностью к пролиферации.

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Большинство клеток, составляющих живой организм, возникают из так называемых "стволовых" клеток, которые делятся в самом начале формирования организма. Затем эти клетки перестают пролиферировать, чтобы специализироваться, дифференцироваться и сформировать мышцы, мозг, кости, иммунные клетки и т.д.

В новом исследовании обнаружилось, что эта способность к пролиферации не ограничивается только стволовыми клетками, но также является пока не изученной функцией иммунных клеток крови - моноцитов.

Эти клетки, ранее считавшиеся уже дифференцированными, способны пролиферировать и создавать пул моноцитов в тканях, давая начало макрофагам - важным иммунным клеткам, которые защищают нас от микробов и поддерживают нормальное функционирование наших органов.