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28 минут назад

Найдена "неожиданная" функция иммунных клеток крови

Ferra.ruиещё 1

Способность клетки делиться (пролиферировать) как раз и приводит к образованию сложных организмов из одной клетки. Исследователи обнаружили, что у здорового человека некоторые иммунные клетки крови, моноциты, также обладают способностью к пролиферации.

Найдена "неожиданная" функция иммунных клеток крови
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Большинство клеток, составляющих живой организм, возникают из так называемых "стволовых" клеток, которые делятся в самом начале формирования организма. Затем эти клетки перестают пролиферировать, чтобы специализироваться, дифференцироваться и сформировать мышцы, мозг, кости, иммунные клетки и т.д.

В новом исследовании обнаружилось, что эта способность к пролиферации не ограничивается только стволовыми клетками, но также является пока не изученной функцией иммунных клеток крови - моноцитов.

Эти клетки, ранее считавшиеся уже дифференцированными, способны пролиферировать и создавать пул моноцитов в тканях, давая начало макрофагам - важным иммунным клеткам, которые защищают нас от микробов и поддерживают нормальное функционирование наших органов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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