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12 минут назад

IKEA выпустила непромокаемую Bluetooth-колонку для душа

Ferra.ru

Любите петь в душе? У IKEA есть решение для таких, как вы. Компания начала продавать Bluetooth-колонку с влагозащитой всего за 14,99 доллара.

IKEA выпустила непромокаемую Bluetooth-колонку для душа
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Новая колонка Vappeby стала самой дешёвой в линейке. Пока она продаётся только США и доступна в трёх цветах: красном, чёрном или жёлтом. Она имеет простой пластиковый корпус с одной кнопкой управления на верхней панели. Колонка может работать от встроенного аккумулятора до 80 часов на средней громкости.

Устройство защищено от пыли и влаги по стандарту IP67 и может выдержать погружение в воду на глубину до одного метра на 30 минут. Это делает её подходящей для использования в ванной комнате: у неё даже есть специальный шнурок для крепления на крючках для полотенец.

Наука и техника,Ikea,
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