IKEA выпустила непромокаемую Bluetooth-колонку для душа

Любите петь в душе? У IKEA есть решение для таких, как вы. Компания начала продавать Bluetooth-колонку с влагозащитой всего за 14,99 доллара.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Новая колонка Vappeby стала самой дешёвой в линейке. Пока она продаётся только США и доступна в трёх цветах: красном, чёрном или жёлтом. Она имеет простой пластиковый корпус с одной кнопкой управления на верхней панели. Колонка может работать от встроенного аккумулятора до 80 часов на средней громкости.