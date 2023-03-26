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57 минут назад

Эксперты Пентагона заявили о возможных контактах инопланетян с Землей

Елена Прошина

Представители внеземных цивилизаций могут изучать Солнечную систему и Землю, запуская небольшие зонды, по аналогии с тем, как действует NASA при исследовании других планет. К такому выводу в своем докладе пришли эксперты Пентагона, пишет Fox News.

Эксперты Пентагона заявили о возможных контактах инопланетян с Землей
Фото: 123rf.com123rf.com

Исследовательский отчет был подготовлен директором Управления Пентагона по разрешению аномалий Шоном Киркпатриком и заведующим кафедрой астрономии Гарвардского университета Авраамом Лебом.

«... Искусственный межзвездный объект потенциально может быть кораблем-маткой, который выпускает множество небольших зондов во время своего близкого прохождения к Земле. Такая система аналогична миссиям NASA», - отмечается в документе.

При этом, по мнению экспертов, астрономы не могут заметить эти мини- зонды, так как они не отражают достаточно солнечного света, чтобы «существующие обзорные телескопы могли их засечь».

123rf.com

В начале февраля 2023 года над северной частью США заметили китайский аэростат, который неделю спустя был сбит у побережья Северной Каролины. В США считают, что шар использовался для шпионажа. В Китае это отрицают, утверждая, что аэростат использовался в метеорологических целях и оказался в Штатах случайно. После этого военные сбили над Аляской в США и Канадой еще три «аппарата неизвестного происхождения, характера и назначения». Глава США Джо Байден призвал провести межведомственный анализ феномена НЛО, рассказал координатор Совбеза США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

При этом ранее японские специалисты частного Института исследований неопознанных летающих объектов сообщили, что им удалось собрать свыше 450 документальных свидетельств, якобы подтверждающих существование НЛО.

Наука и техника,Джон Кирби,Джозеф Байден,Гарвардский университет,NASA,Пентагон,
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