Эксперты Пентагона заявили о возможных контактах инопланетян с Землей

Представители внеземных цивилизаций могут изучать Солнечную систему и Землю, запуская небольшие зонды, по аналогии с тем, как действует NASA при исследовании других планет. К такому выводу в своем докладе пришли эксперты Пентагона, пишет Fox News.

Фото: 123rf.com 123rf.com

Исследовательский отчет был подготовлен директором Управления Пентагона по разрешению аномалий Шоном Киркпатриком и заведующим кафедрой астрономии Гарвардского университета Авраамом Лебом.

«... Искусственный межзвездный объект потенциально может быть кораблем-маткой, который выпускает множество небольших зондов во время своего близкого прохождения к Земле. Такая система аналогична миссиям NASA», - отмечается в документе.

При этом, по мнению экспертов, астрономы не могут заметить эти мини- зонды, так как они не отражают достаточно солнечного света, чтобы «существующие обзорные телескопы могли их засечь».

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