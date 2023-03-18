Представлен "более управляемый" конкурент ChatGPT

Компания Anthropic представила Claude, большую языковую модель, которая может генерировать ответный текст, писать код и функционировать в качестве “умного” помощника. И нет, вам не показалось, это аналог ChatGPT. Но у Claude есть важное отличие, Anthropic обучила ее с помощью техники, которую она называет "конституционным ИИ".

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Сейчас есть две версии модели: Claude и "Claude Instant". Они доступны для ограниченной группы "раннего доступа", а также для коммерческих партнеров Anthropic. Они могут использовать Claude либо через чат-интерфейс в консоли разработчика Anthropic, либо через API.