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37 минут назад

Представлен "более управляемый" конкурент ChatGPT

Ferra.ruиещё 1

Компания Anthropic представила Claude, большую языковую модель, которая может генерировать ответный текст, писать код и функционировать в качестве “умного” помощника. И нет, вам не показалось, это аналог ChatGPT. Но у Claude есть важное отличие, Anthropic обучила ее с помощью техники, которую она называет "конституционным ИИ".

Представлен "более управляемый" конкурент ChatGPT
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сейчас есть две версии модели: Claude и "Claude Instant". Они доступны для ограниченной группы "раннего доступа", а также для коммерческих партнеров Anthropic. Они могут использовать Claude либо через чат-интерфейс в консоли разработчика Anthropic, либо через API.

Anthropic утверждает, что Claude "гораздо реже выдает вредные результаты, с ним легче общаться и он более управляем", чем другие чат-боты с искусственным интеллектом, сохраняя при этом "высокую степень надежности и предсказуемости". Как и API ChatGPT, Claude может менять “индивидуальность”, тон своих сообщений или поведение в зависимости от предпочтений пользователя.

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