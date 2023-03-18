Смогут ли собаки выжить без людей? Отвечают ученые

Глядя в любящие глаза домашних собак легко можно подумать, что они пропадут без своих хозяев. Некоторым людям страшно даже думать о том, что произойдет, если их питомцам придется выживать в дикой природе. Но что произойдет, если человечество внезапно исчезнет, и собакам придется жить самостоятельно?

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Автор научной работы A Dog’s World: Imagining the Lives of Dogs in a World without Humans Джессика Пирс считает, что собаки без сомнений приспособятся к новым условиям. Они произошли от волков и до сих пор имеют традиционный поведенческий репертуар своих предков, в который входят навыки охоты и собирательства. Потеряв хозяев, наши бывшие домашние питомцы, скорее всего, откатятся к своим первобытным инстинктам и начнут жить как их предки. Правда, не все породы собак одинаково хорошо справятся с этой задачей. Например, собаки с плоскими мордами, вроде мопсов и бульдогов, часто страдают от проблем с дыханием — это негативно сказывается на их охотничьих способностях. Они также имеют короткие хвосты, что повредит социальному взаимодействию с дикими псами.

Собаки, склонные к агрессии, будут получать больше травм, что затруднит их выживание. Но, к счастью для псов, люди больше не смогут тщательно следить за их размножением. Разные породы смешаются, и результатом естественного отбора станут сильнейшие собаки. Они также начнут спариваться с волками, что приведет к появлению гибридов. В странах Европы, таких как Италия, этот процесс и так запущен — единственный барьер между собаками и волками это сами люди.