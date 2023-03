Смогут ли собаки выжить без людей? Отвечают ученые

Автор научной работы A Dog’s World: Imagining the Lives of Dogs in a World without Humans Джессика Пирс считает, что собаки без сомнений приспособятся к новым условиям. Они произошли от волков и до сих пор имеют традиционный поведенческий репертуар своих предков, в который входят навыки охоты и собирательства. Потеряв хозяев, наши бывшие домашние питомцы, скорее всего, откатятся к своим первобытным инстинктам и начнут жить как их предки. Правда, не все породы собак одинаково хорошо справятся с этой задачей. Например, собаки с плоскими мордами, вроде мопсов и бульдогов, часто страдают от проблем с дыханием — это негативно сказывается на их охотничьих способностях. Они также имеют короткие хвосты, что повредит социальному взаимодействию с дикими псами.