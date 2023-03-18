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18 минут назад

Смогут ли собаки выжить без людей? Отвечают ученые

Мария Иванова

Глядя в любящие глаза домашних собак легко можно подумать, что они пропадут без своих хозяев. Некоторым людям страшно даже думать о том, что произойдет, если их питомцам придется выживать в дикой природе. Но что произойдет, если человечество внезапно исчезнет, и собакам придется жить самостоятельно?

Смогут ли собаки выжить без людей? Отвечают ученые
Фото: ТАССТАСС

Автор научной работы A Dog’s World: Imagining the Lives of Dogs in a World without Humans Джессика Пирс считает, что собаки без сомнений приспособятся к новым условиям. Они произошли от волков и до сих пор имеют традиционный поведенческий репертуар своих предков, в который входят навыки охоты и собирательства. Потеряв хозяев, наши бывшие домашние питомцы, скорее всего, откатятся к своим первобытным инстинктам и начнут жить как их предки. Правда, не все породы собак одинаково хорошо справятся с этой задачей. Например, собаки с плоскими мордами, вроде мопсов и бульдогов, часто страдают от проблем с дыханием — это негативно сказывается на их охотничьих способностях. Они также имеют короткие хвосты, что повредит социальному взаимодействию с дикими псами.

Собаки, склонные к агрессии, будут получать больше травм, что затруднит их выживание. Но, к счастью для псов, люди больше не смогут тщательно следить за их размножением. Разные породы смешаются, и результатом естественного отбора станут сильнейшие собаки. Они также начнут спариваться с волками, что приведет к появлению гибридов. В странах Европы, таких как Италия, этот процесс и так запущен — единственный барьер между собаками и волками это сами люди.

Подвергнутся ли собаки психологическому стрессу без людей, которые любят четвероногих питомцев, играют с ними и награждают за хорошее поведение? Ученые полагают, что нет. Человечество подавляет многие аспекты собачьего поведения, вроде привычки выкапывать ямы, потому что они раздражают домовладельцев. Псы без хозяев не будут подвержены никаким ограничениям. Поэтому даже без домашнего комфорта собаки, вероятно, не пострадают в психологическом плане.

Наука и техника,ПРЕДОК,
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