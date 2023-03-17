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42 минуты назад

Биологи сняли огромного сельдяного кита с тяжелым сколиозом

Газета.Ru

Биологи засняли 17-метрового финвала с сильным сколиозом, плавающего у побережья Валенсии в Испании. Об этом сообщает Океанографический фонд Валенсии на свой странице Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Биологи сняли огромного сельдяного кита с тяжелым сколиозом
Фото: Oceanogràfic ValènciaOceanogràfic València

Впервые финвала заметил шкипер местной яхты. Он посчитал, что животное изо всех сил пыталось плыть, возможно, запутавшись в рыболовной сети. Когда биологи и ветеринары прибыли на место происшествия, стало ясно, что финвал не запутался в сети, а странно двигался из-за сколиоза. Сильное искривление позвоночника обнаружили на снимках с беспилотника.

Биологи хотели прикрепить к киту трекер, но искривленный позвоночник сделал это невозможным. Через несколько часов финвал с трудом покинул береговую линию. Животное испытывало сильную боль и не могло нормально двигать хвостом. Несмотря на истощение и китовых вшей, финвал преодолел тысячи километров ради миграции.

Ученые считают, что позвоночник финвала мог деформироваться после столкноваения с судном. В прошлом году камеры беспилотников отследили горбатого кита со сломанным позвоночником. Несмотря на травму и боль, он проплыл путь от северной части Британской Колумбии до Гавайев.

Также сколиоз может быть врожденной аномалией. В 2005 году в Британской Колумбии родилась косатка со сколиозом, что повлияло на ее способность плавать и охотиться. Она умерла в молодости.

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