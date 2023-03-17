В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
25 минут назад

Хакеры стали более жадными

Газета.Ruиещё 3

Хакеры стали почти в три раза чаще организовывать атаки с помощью программ-вымогателей ради получения денежного выкупа от пострадавшей организации. Об этом «Газете.Ru» рассказали в лаборатории цифровой криминалистики компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности.

Хакеры стали более жадными
Фото: Газета.ruГазета.ru

«По данным исследования, в 2022 году количество кибератак финансово мотивированных хакеров увеличилось почти в три раза по сравнению с 2021 годом», — отметил представитель Group-IB.

При этом атаки с использованием программ-вымогателей остаются самым популярным типом киберугроз — на них пришлось 68% всех инцидентов. Жертвами шифровальщиков чаще всего становились российские ретейлеры, производственные и страховые компании.

Самой популярной техникой для получения первоначального доступа в корпоративные сети впервые стала эксплуатация уязвимостей публично доступных приложений. По данным специалистов, ее применяли в 61% расследованных инцидентов. На втором месте фишинг (22%), а на третьем — компрометация служб удаленного доступа (17%).

В Group-IB заключили, что технику эксплуатации публично доступных приложений активно использовали операторы шифровальщиков с целью заполучить выкуп.

Ранее специалисты по кибербезопасности заявляли, что в 2023 году главной угрозой для российский компаний останутся программы-вымогатели, которые будут развиваться за счет продажи своего ПО другим хакерам.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий