Хакеры стали более жадными

Хакеры стали почти в три раза чаще организовывать атаки с помощью программ-вымогателей ради получения денежного выкупа от пострадавшей организации. Об этом «Газете.Ru» рассказали в лаборатории цифровой криминалистики компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности.

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«По данным исследования, в 2022 году количество кибератак финансово мотивированных хакеров увеличилось почти в три раза по сравнению с 2021 годом», — отметил представитель Group-IB.

При этом атаки с использованием программ-вымогателей остаются самым популярным типом киберугроз — на них пришлось 68% всех инцидентов. Жертвами шифровальщиков чаще всего становились российские ретейлеры, производственные и страховые компании.

Самой популярной техникой для получения первоначального доступа в корпоративные сети впервые стала эксплуатация уязвимостей публично доступных приложений. По данным специалистов, ее применяли в 61% расследованных инцидентов. На втором месте фишинг (22%), а на третьем — компрометация служб удаленного доступа (17%).

В Group-IB заключили, что технику эксплуатации публично доступных приложений активно использовали операторы шифровальщиков с целью заполучить выкуп.