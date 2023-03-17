Хакеры стали более жадными

Хакеры стали почти в три раза чаще организовывать атаки с помощью программ-вымогателей ради получения денежного выкупа от пострадавшей организации. Об этом «Газете.Ru» рассказали в лаборатории цифровой криминалистики компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности.
«По данным исследования, в 2022 году количество кибератак финансово мотивированных хакеров увеличилось почти в три раза по сравнению с 2021 годом», — отметил представитель Group-IB.
При этом атаки с использованием программ-вымогателей остаются самым популярным типом киберугроз — на них пришлось 68% всех инцидентов. Жертвами шифровальщиков чаще всего становились российские ретейлеры, производственные и страховые компании.
Самой популярной техникой для получения первоначального доступа в корпоративные сети впервые стала эксплуатация уязвимостей публично доступных приложений. По данным специалистов, ее применяли в 61% расследованных инцидентов. На втором месте фишинг (22%), а на третьем — компрометация служб удаленного доступа (17%).
В Group-IB заключили, что технику эксплуатации публично доступных приложений активно использовали операторы шифровальщиков с целью заполучить выкуп.
Ранее специалисты по кибербезопасности заявляли, что в 2023 году главной угрозой для российский компаний останутся программы-вымогатели, которые будут развиваться за счет продажи своего ПО другим хакерам.