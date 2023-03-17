Vivo выпустит iQOO Neo 8 в мае

Серия iQOO Neo 8 поступит в продажу в мае, сообщил известный инсайдер Digital Chat Station в своём аккаунте в Weibo. По его словам, в линейку войдёт два устройства. Одно получит процессор «Snapdragon 8+» (скорее всего Gen 1), а второе — ещё не анонсированный чип Dimensity 9200+.

Аналогично в прошлом году был выпущен Neo7 с платформой Dimensity 9000+, а вслед за ним был представлен Neo7 Racing с процессором Snapdragon 8+ Gen 1. Источник утверждает, что оба смартфона получат 50-мегапиксельные основные камеры и зарядку до 120 Вт, как и их предшественники.