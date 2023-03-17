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30 минут назад

Vivo выпустит iQOO Neo 8 в мае

ITZine.ru

Серия iQOO Neo 8 поступит в продажу в мае, сообщил известный инсайдер Digital Chat Station в своём аккаунте в Weibo. По его словам, в линейку войдёт два устройства. Одно получит процессор «Snapdragon 8+» (скорее всего Gen 1), а второе — ещё не анонсированный чип Dimensity 9200+.

Vivo выпустит iQOO Neo 8 в мае
Фото: Itzine.ruItzine.ru

Аналогично в прошлом году был выпущен Neo7 с платформой Dimensity 9000+, а вслед за ним был представлен Neo7 Racing с процессором Snapdragon 8+ Gen 1. Источник утверждает, что оба смартфона получат 50-мегапиксельные основные камеры и зарядку до 120 Вт, как и их предшественники.

Itzine.ru

Более подробную информацию узнаем в мае.

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