В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
36 минут назад

Дизайнер показал концепт 84-метровой люксовой яхты в стиле "Стар Трек"

Газета.Ru

Дизайнер Энтони Глассон из студии M51 продемонстрировал концепт люкс-яхты «Энтерпрайз» с мини-бассейнами и собственной вертолетной площадкой. Об этом сообщает SuperYacht Times.

Дизайнер показал концепт люксовой яхты в стиле «Стар Трек»
Фото: M51 ConceptsM51 Concepts

По словам Глассона, он вдохновлялся внешним видом космического корабля «Энтерпрайз» из сериала «Стар Трек» — отсылки к этому транспортному средству можно заметить в экстерьере яхты. Она представляет собой 84-метровый тримаран, то есть обладает тремя палубами, расположенными друг над другом.

«Энтерпрайз» вмещает в себя 12 гостей, которые могут разместиться в восьми номерах. На яхте присутствует несколько лаунж-зон с широким углом обзора, фитнес-зал, несколько небольших бассейнов и даже вертолетная площадка.

Известно, что пока яхта существует на стадии концепта. Неизвестно, намерен ли Глассон воплотить свой проект в жизнь.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что дизайнеры студии Jozeph Forakis представили концепт яхты будущего Pegasus, которая благодаря своей конструкции кажется «невидимой» на поверхности воды.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий