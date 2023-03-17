Дизайнер показал концепт люксовой яхты в стиле «Стар Трек»

Дизайнер Энтони Глассон из студии M51 продемонстрировал концепт люкс-яхты «Энтерпрайз» с мини-бассейнами и собственной вертолетной площадкой. Об этом сообщает SuperYacht Times.

Фото: M51 Concepts M51 Concepts

По словам Глассона, он вдохновлялся внешним видом космического корабля «Энтерпрайз» из сериала «Стар Трек» — отсылки к этому транспортному средству можно заметить в экстерьере яхты. Она представляет собой 84-метровый тримаран, то есть обладает тремя палубами, расположенными друг над другом.

«Энтерпрайз» вмещает в себя 12 гостей, которые могут разместиться в восьми номерах. На яхте присутствует несколько лаунж-зон с широким углом обзора, фитнес-зал, несколько небольших бассейнов и даже вертолетная площадка.

Известно, что пока яхта существует на стадии концепта. Неизвестно, намерен ли Глассон воплотить свой проект в жизнь.