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45 минут назад

Биологи нашли у собак и людей похожие изменения в мозге при тревожном расстройстве

Газета.Ru

Ученые из Гентского университета обнаружили в мозге тревожных собак изменения, характерные для людей с тревожными расстройствами. Исследование опубликовано в PLOS One.

У собак и людей нашли похожие изменения в мозге при тревожном расстройстве
Фото: UnsplashUnsplash

Тревожные расстройства у людей разнообразны, но обычно для них характерны высокий уровень страха, эмоциональной чувствительности и негативные ожидания. У собак тревога проявляется беспокойством, страхом и легким возбуждением. В исследовании ученые сравнили головной мозг здоровых собак и тревожных с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ).

Исследователи обнаружили, что действительно существуют значительные различия между тревожными и спокойными собаками. При этом чем сильнее мозг тревожной собаки отличался от нормы — тем сильнее были проявления тревожности.

Например, у многих собак были активнее области мозга, связанные с обработкой страха. Это свидетельствует о том, что мозг животного имеет большой опыт в работе со страхом. Владельцы собак с такими изменениями отмечали повышенный страх животных перед незнакомыми людьми и собаками.

Исследователи также выяснили, что у тревожных собак были менее эффективные связи между двумя областями мозга, важными для обучения и обработки информации. Это может объяснять, почему владельцы тревожных собак сообщали о более низкой обучаемости питомцев.

Размер выборки был недостаточно большим и разнообразным, чтобы распространять выводы исследования на всех собак. Тем не менее, результаты показывают убедительные доказательства измеримых различий в мозге тревожных и здоровых собак. В будущем это поможет разработать более эффективные методы лечения.

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