Впервые созданы мыши из клеток двух самцов

Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско впервые создали детенышей мышей из клеток двух самцов. Выводы исследования описаны в статье, опубликованной в журнале Nature.

Сначала специалисты выделили клетки кожи из хвостов мышей-самцов и превратили их в индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (иПСК) —- перепрограммированные дифференцированные клетки, которые приобретают характеристики эмбриональных стволовых клеток, то есть могут развиваться в различные типы клеток или тканей.

Затем исследователи обработали их специальным препаратом, что преобразовало мужские стволовые клетки мыши в женские клетки. В результате получились функциональные яйцеклетки, которые были искусственно оплодотворены. После чего эмбрионы имплантировали самкам мышей. Около одного процента эмбрионов — 7 из 630 — выросли в живых детенышей. Потомство сформировалось без патологий и смогло впоследствии стать обычными родителями.