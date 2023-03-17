В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
8 минут назад

JSP: Найденный в КНР динозавр обладал самой длинной шеей на Земле

FBM.ru

На территории Китая нашли окаменелости динозавра с самой длинной шеей в истории – травоядного мамэньсизавра, который жил около 160 миллионов лет назад, передаёт Journal of Systematic Palaeontology.

Найденный в КНР динозавр обладал самой длинной шеей на Земле
Фото: FBM.ruFBM.ru

Травоядный мамэньсизавр или же Mamenchisaurus sinocanadorum имел относительно небольшое туловище и хвост, при этом длина его шеи достигала 15 метров (стоит отметить, что у жирафов она не превышает 2,4 м). Как и для чего им нужны были настолько длинные шеи всё ещё неизвестно. Однако известно, что шея мамэньсизавра могла подниматься только под небольшим углом в 20-30 градусов.

Есть мнения, что шея нужна была динозаврам, чтобы добывать пищу с высоких веток деревьев. Так они получали изобилие питательных веществ при небольших затратах энергии. Согласно другой версии, она облегчала отведение избыточного тепла.

Позже специалисты, с помощью компьютерной томографии окаменевших позвонков определили, как функционировали организмы. Оказалось, что кости шеи на 69-77% состояли из воздушных полостей и были очень лёгкими. Прочные шейные ребра своего рода держали конструкцию, тем самым защищая хрупкие позвонки от переломов.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий