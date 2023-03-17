Найденный в КНР динозавр обладал самой длинной шеей на Земле

На территории Китая нашли окаменелости динозавра с самой длинной шеей в истории – травоядного мамэньсизавра, который жил около 160 миллионов лет назад, передаёт Journal of Systematic Palaeontology.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Травоядный мамэньсизавр или же Mamenchisaurus sinocanadorum имел относительно небольшое туловище и хвост, при этом длина его шеи достигала 15 метров (стоит отметить, что у жирафов она не превышает 2,4 м). Как и для чего им нужны были настолько длинные шеи всё ещё неизвестно. Однако известно, что шея мамэньсизавра могла подниматься только под небольшим углом в 20-30 градусов.

Есть мнения, что шея нужна была динозаврам, чтобы добывать пищу с высоких веток деревьев. Так они получали изобилие питательных веществ при небольших затратах энергии. Согласно другой версии, она облегчала отведение избыточного тепла.