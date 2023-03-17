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19 минут назад

Представлено приложение, превращающее часы Apple Watch в трекер уровня стресса

Газета.Ru

Приложение CardioBot получило обновление, которое позволяет сопрячь их со смарт-часами Apple Watch, чтобы измерять ежедневный уровень стресса пользователя. На это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.Ru.

Приложение CardioBot превращает Apple Watch в трекер уровня стресса
Фото: AppleApple

Функция измерения стресса получила название Heart Rate Variability Trend. Для этих целей CardioBot фиксирует перемены в сердечном ритме человека, выявляя закономерности и предупреждая о высоком уровне напряжения. Приложение рекомендует в такие моменты воздержаться от интенсивных физических нагрузок, чтобы не усугублять состояние.

После включения функции приложение будет в течение дня замерять сердечный ритм пользователя, а затем покажет ему статистику по «накопленному стрессу» за сутки.

Отмечается, что встроенного трекера стресса в оригинальных часах Apple Watch пока нет. Не исключено, что компания из Купертино добавит эту функцию в будущих поколениях устройства.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Apple работает над созданием Apple Watch с технологией измерения уровня сахара в крови без проколов.

Наука и техника,Mail.ru Group,Apple,
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