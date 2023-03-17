СМИ: мобильные приложения подсанкционных банков пропали из GooglePlay

Из GooglePlay исчезли мобильные приложения подсанкционных банков «Левобережный», «Приморье» и «Уралсиб», сообщает ТАСС.
Кроме того, пользователи больше не могут скачать приложения банка «Санкт-Петербург», сообщила кредитная организация.
«Приложения БСПБ недоступны в GooglePlay», - проинформировала пресс-служба банка.
Она пояснила, что мобильные приложения, которые были установлены ранее, продолжают работать в штатном режиме и позволяют полноценно пользоваться продуктами и услугами банка. Подчеркивается, что клиенты, в частности, могут осуществлять переводы и пополнять счета. Кроме того, сообщается, что владельцам устройств на базе Android и любых других устройств доступна без ограничений веб-версия интернет-банка.
Как стало ранее известно, США включили в санкционный список «Уралсиб», «Зенит», Московский кредитный банк, МТС-банк, Ланта-банк, Металлинвестбанк, «Левобережный», «Санкт-Петербург», «Приморье», СДМ-банк и Уральский банк реконструкции и развития.