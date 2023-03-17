СМИ: мобильные приложения подсанкционных банков пропали из GooglePlay

Она пояснила, что мобильные приложения, которые были установлены ранее, продолжают работать в штатном режиме и позволяют полноценно пользоваться продуктами и услугами банка. Подчеркивается, что клиенты, в частности, могут осуществлять переводы и пополнять счета. Кроме того, сообщается, что владельцам устройств на базе Android и любых других устройств доступна без ограничений веб-версия интернет-банка.