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26 минут назад

Yappy начнет платить пользователям за контент

Лера Букина

Гендиректор Yappy Данила Овчаров анонсировал запуск проекта «Марафон», который даст возможность авторам контента заработать денежные средства. По его словам уже с апреля видеоплатформа будет выплачивать вознаграждение пользователям, передает РБК.

Yappy начнет платить пользователям за контент
Фото: пресс-служба YAPPYпресс-служба YAPPY

Для того чтобы принять участие в этом проекте, необходимо иметь определенное количество подписчиков и просмотров. Так, число фолловеров должно составлять 300 человек, а просмотров видео, опубликованных за последние 30 дней, - 5 тысяч суммарно. Еще одно условие - ежедневная публикация по одному уникальному нерекламному видео.

В ежедневном рейтинге топ-100 будут оказываться пользователи, чьи видео опередят другие по просмотрам и взаимодействиям, пояснил Овчаров. Он добавил, что выплаты будут направлять каждые две недели тем, кто попал в этот список.

Собеседник также указал на планы видеоплатформы развивать такие направления, как образование, музыка и гейминг.

Yappy является российским приложением для просмотра и создания коротких роликов. Разрешенная длительность видео - от 15 до 60 секунд. Сервис создали в 2021 году. Его основатель - компания «Ритм Медиа», которая входит в холдинг «Газпром-Медиа».

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