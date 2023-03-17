Yappy начнет платить пользователям за контент

Гендиректор Yappy Данила Овчаров анонсировал запуск проекта «Марафон», который даст возможность авторам контента заработать денежные средства. По его словам уже с апреля видеоплатформа будет выплачивать вознаграждение пользователям, передает РБК.

Фото: пресс-служба YAPPY пресс-служба YAPPY

Для того чтобы принять участие в этом проекте, необходимо иметь определенное количество подписчиков и просмотров. Так, число фолловеров должно составлять 300 человек, а просмотров видео, опубликованных за последние 30 дней, - 5 тысяч суммарно. Еще одно условие - ежедневная публикация по одному уникальному нерекламному видео.

В ежедневном рейтинге топ-100 будут оказываться пользователи, чьи видео опередят другие по просмотрам и взаимодействиям, пояснил Овчаров. Он добавил, что выплаты будут направлять каждые две недели тем, кто попал в этот список.

Собеседник также указал на планы видеоплатформы развивать такие направления, как образование, музыка и гейминг.