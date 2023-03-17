Приложения банка «Санкт-Петербург» исчезли из GooglePlay

"Приложения БСПБ недоступны в GooglePlay. Что это значит? Ранее установленные мобильные приложения продолжают работать в штатном режиме и позволяют полноценно пользоваться продуктами и услугами банка. Клиентам доступны все привычные операции: переводы, пополнение счетов, заказ продуктов и другие", - отмечается в сообщении.