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21 минуту назад

Приложения банка "Санкт-Петербург" стали недоступны в GooglePlay

ТАССиещё 1

Мобильные приложения попавшего под санкции банка "Санкт-Петербург" (БСПБ) стали недоступны в магазине GooglePlay, сообщается в официальном Telegram-канале кредитной организации.

Приложения банка «Санкт-Петербург» исчезли из GooglePlay
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Приложения БСПБ недоступны в GooglePlay. Что это значит? Ранее установленные мобильные приложения продолжают работать в штатном режиме и позволяют полноценно пользоваться продуктами и услугами банка. Клиентам доступны все привычные операции: переводы, пополнение счетов, заказ продуктов и другие", - отмечается в сообщении.

Также для владельцев устройств на базе Android и любых других устройств без ограничений работает веб-версия интернет-банка, напомнили в кредитной организации.

США, ЕС и Великобритания в конце февраля 2023 года ввели новые ограничения против указанных российских кредитных организаций. В частности, 24 февраля санкционные списки расширили США и Великобритания. Санкции, предусматривающие ограничения на проведение некоторых операций, затронули банки "Приморье", "Санкт-Петербург", "Уралсиб", "Зенит", "Левобережный", а также Ланта-банк, Металлинвестбанк, Московский кредитный банк, МТС-банк, СДМ-банк, Уральский банк реконструкции и развития.

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