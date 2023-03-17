СМИ: России необходим 1 млн разработчиков и операторов дронов

Представитель Минпромторга рассказал «Ведомостям», сколько России потребуется специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) к 2030 году. По его словам, к работе необходимо привлечь порядка 1 млн граждан.

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Как уточнил собеседник, в настоящее время таких специалистов насчитывается около 100 000 человек (около 10% от потребности).

Согласно данным Минпромторга, число необходимых прикладных специалистов, включая операторов беспилотников к 2030 г., может достигнуть 60% от суммарного объема спроса на кадры в этом секторе (порядка 600 000 человек).

Представитель министерства уточнил, что ведомствами сейчас ведется анализ спроса на таких специалистов. Таким процессом заняты

Минобрнауки, Минпросвещения и Минтруд, подчеркнул собеседник.