Qualcomm анонсировала новый чипсет Snapdragon 7+ Gen 2

Qualcomm только что анонсировал новый чипсет Snapdragon 7+ Gen 2. Он обещает существенное улучшение производительности и энергоэффективности. Основное ядро процессора Kryo работает на частоте 2,91 ГГц, а весь пакет ЦП 1 + 3 + 4 обеспечивает прирост производительности более чем на 50% по сравнению с SD7 Gen 1. С другой стороны, неназванный графический процессор Adreno может похвастаться двукратным увеличением производительности. Прирост эффективности чуть скромнее — 13% в разных сценариях.
Хорошей новостью является то, что устройства, работающие на процессоре, поступят уже в этом месяце, так что нам не придется долго ждать, чтобы узнать о них.
Другие функции платформы включают автоматическое затенение с переменной скоростью, которое отображает игровые сцены переднего плана в высоком разрешении и оставляет фон в низком разрешении для экономии энергии и ресурсов. Также присутствует объемный рендеринг, который дебютировал с платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.
Интернет-провайдер получает повышение. Он обновлен до 18-битного Triple ISP для улучшения фотосъемки при слабом освещении за счет объединения 30 изображений в одно. Также поддерживаются 200-мегапиксельные датчики, а также захват HDR-видео с тройной экспозицией с двух камер одновременно.
Когда дело доходит до искусственного интеллекта, AI Engine Qualcomm предлагает двукратное повышение производительности и 40-процентную экономию заряда батареи на ватт.
Для подключения Snapdragon 7+ Gen 2 использует систему Snapdragon X62 5G Modem-RF со скоростью загрузки до 4,4 Гбит/с. Что еще более важно, телефоны, работающие на 7-й серии, наконец-то смогут использовать функцию 4G/5G Dual-Sim Dual Active (DSDA).