В Word и Excel добавили ИИ-помощника

Американская компания Microsoft представила помощника с элементами искусственного интеллекта для своего пакета офисных программ, таких как Word и Excel. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фото: Microsoft Microsoft

Отмечается, что ИИ-помощник внедрен в сервис Microsoft 365, в который входят программы: для редактирования текстов Word, для создания электронных таблиц Excel, для подготовки презентаций PowerPoint и для отправки электронных писем Outlook.

Представитель корпорации указал, что в дальнейшем искусственный интеллект сможет предлагать черновик работы, которую нужно выполнить пользователю, чтобы ускорить создание контента и высвободить рабочее время.

«Мы верим, что следующее поколение искусственного интеллекта откроет новую волну роста производительности», — рассказал глава Microsoft Сатья Наделла во время презентации ИИ для сервисов.