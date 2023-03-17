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1 час назад

В Word и Excel добавили ИИ-помощника

Газета.Ru

Американская компания Microsoft представила помощника с элементами искусственного интеллекта для своего пакета офисных программ, таких как Word и Excel. Об этом сообщает агентство Reuters.

В Word и Excel добавили ИИ-помощника
Фото: MicrosoftMicrosoft

Отмечается, что ИИ-помощник внедрен в сервис Microsoft 365, в который входят программы: для редактирования текстов Word, для создания электронных таблиц Excel, для подготовки презентаций PowerPoint и для отправки электронных писем Outlook.

Представитель корпорации указал, что в дальнейшем искусственный интеллект сможет предлагать черновик работы, которую нужно выполнить пользователю, чтобы ускорить создание контента и высвободить рабочее время.

«Мы верим, что следующее поколение искусственного интеллекта откроет новую волну роста производительности», — рассказал глава Microsoft Сатья Наделла во время презентации ИИ для сервисов.

Ранее сообщалось, что Microsoft полностью сократила команду по этике в подразделении, занимающемся разработкой продуктов в сфере искусственного интеллекта. По данным источников, увольнения специалистов пришлись на первую волну сокращений, затронувшей 10 тыс. работников корпорации.

Наука и техника,Microsoft,
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