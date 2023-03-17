Владельцев популярных смартфонов призвали отключить две функции

Компания Google сообщила об обнаружении 18 опасных уязвимостей в модемах линейки Exynos от Samsung, которые используются в большом количестве популярных моделей смартфонов. Об этом сообщает портал 9to5Google.

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Сообщается, что среди найденных уязвимостей есть те, которые относятся к категории опасных — в частности, они позволяют хакерам удаленно выполнять любой код на устройствах жертвы. Это означает, что смартфон может быть скомпрометирован без какого-либо участия его владельца, для этого мошеннику нужно знать только номер телефона. Проблема зафиксирована в модемах Exynos Modem 5123, Exynos Modem 5300, Exynos 980, Exynos 1080 и Exynos Auto T5123.

Такие модемы используются в частности в смартфонах Samsung Galaxy серий S22, M33, M13, M12, A71, A53, A33, A21, A13, A12 и A04, смартфонах Vivo серий S16, S15, S6, X70, X60 и X30, а также смартфонах Google Pixel 6 и 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 и 7 Pro.