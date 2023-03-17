В Швеции изобрели тихий пропеллер для малошумного электросамолета

Портал Aerospace информирует, что на протяжении последнего десятилетия было разработано много самолётов с электродвигателями, которые не являются источником вредных выбросов и избавлены от шума реактивного или же поршневого двигателя. Но сделать их полностью бесшумными невозможно в связи с потоком воздуха вокруг лопастей.
Однако у специалистов из Технологического университета Чалмерса получилось изолировать и исследовать шум, который возникает на концах лопастей пропеллера. Это наименее изученный источник шума от винта.
Изолируя этот шум, учёные поняли его роль по отношению к другим источникам шума. В итоге они смогли добиться более выгодного компромисса между эффективностью и шумом путём регулировки ряда параметров пропеллера, таких как угол атаки, длина хорды несущей поверхности лопасти и число лопастей.
По словам авторов работы, современные воздушные винты обычно имеют от двух до четырёх лопастей.
«Однако мы выяснили, что, используя шесть лопастей, созданных с применением нашей схемы оптимизации, можно создать винт, который будет относительно эффективным и тихим. Получившийся пропеллер обеспечивает уменьшение шума на 5-8 децибел при снижении тяги всего на 3,5 % по сравнению с пропеллерами с тремя лопастями», — отмечают учёные.
Они рассчитывают, что технология позволит разработать электросамолёт, который будет пригодным для регулярных полётов над жилыми районами.