В Швеции изобрели тихий пропеллер для малошумного электросамолета

Портал Aerospace информирует, что на протяжении последнего десятилетия было разработано много самолётов с электродвигателями, которые не являются источником вредных выбросов и избавлены от шума реактивного или же поршневого двигателя. Но сделать их полностью бесшумными невозможно в связи с потоком воздуха вокруг лопастей.

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Однако у специалистов из Технологического университета Чалмерса получилось изолировать и исследовать шум, который возникает на концах лопастей пропеллера. Это наименее изученный источник шума от винта.

Изолируя этот шум, учёные поняли его роль по отношению к другим источникам шума. В итоге они смогли добиться более выгодного компромисса между эффективностью и шумом путём регулировки ряда параметров пропеллера, таких как угол атаки, длина хорды несущей поверхности лопасти и число лопастей.

По словам авторов работы, современные воздушные винты обычно имеют от двух до четырёх лопастей.

«Однако мы выяснили, что, используя шесть лопастей, созданных с применением нашей схемы оптимизации, можно создать винт, который будет относительно эффективным и тихим. Получившийся пропеллер обеспечивает уменьшение шума на 5-8 децибел при снижении тяги всего на 3,5 % по сравнению с пропеллерами с тремя лопастями», — отмечают учёные.