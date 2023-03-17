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46 минут назад

Motorola Razr+ 2023 получит маленький аккумулятор

ITZine.ru

По слухам, предстоящий складной телефон Razr от Motorola, выпуск которого намечен на 2023 год, будет оснащён крошечным аккумулятором. Эта новость вызвала беспокойство среди потенциальных покупателей, которые могут беспокоиться о времени автономной работы телефона.

Motorola Razr+ 2023 получит маленький аккумулятор
Фото: Itzine.ruItzine.ru

Razr — это популярная линейка смартфонов, которую Motorola выпускает с 2004 года. Первая модель представляла собой раскладной телефон с элегантным дизайном, который быстро стал символом статуса. Motorola перезапустила бренд Razr в 2019 году в виде складного смартфона, дизайн которого напоминал оригинальную модель.

Itzine.ru

Новая утечка показала, что будущий смартфон получит батарею ёмкостью 2850 мАч. Для сравнения, Galaxy Z Flip4 поставляется с аккумулятором на 3700 мАч, а Oppo Find N2 Flip — 4300 мАч. Но пока что отчаиваться не стоит. Возможно, 2850 мАч — это ёмкость одной ячейки аккумулятора, и будут ещё дополнительные.

Мы упомянули, что смартфон будет называться Motorola Razr+ 2023. Почему «+»? Мы не можем сказать наверняка, но мы предполагаем, что это как-то связано с тем, что смартфону приписывают самый большой внешний экран, когда-либо устанавливавшийся на раскладушку.

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