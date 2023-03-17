В Якутии начнут выпускать российские компьютеры из отечественных компонентов

Компания «Плата», расположенная в Якутске, объявила о планах по запуску собственного производства моноблоков, ноутбуков и системных блоков из отечественных комплектующих.

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Поскольку импортные производители уходят с российского рынка из-за санкций, «Плата» намерена заполнить формирующийся пробел, выпуская компьютеры на 70% состоящие из российских комплектующих.

Речь в том числе идёт о материнских платах, процессорах, оперативной памяти, жёстких дисках и корпусах.

Представитель компании Василий Кашкин отметил, что в настоящее время компания находится в процессе сертификации прототипов, а запустить производство планируется к концу 2023 года.