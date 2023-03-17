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19 минут назад

PLOS ONE: Раскрыт секрет строительства Собора Парижской Богоматери

FBM.ru

В процессе реконструкции Собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам) после пожара в 2019 году выяснилось, что он был первым готическим собором, сооружённым с применением железной арматуры. Дело в том, что в рамках работ эксперты получили доступ к ранее скрытым частям здания, изучив 12 железных скоб, которые скрепляют камни в разных частях.

Раскрыт секрет строительства Собора Парижской Богоматери
Фото: FBM.ruFBM.ru

Как пишет журнал PLOS ONE, материал подвергли радиоуглеродному датированию. Ещё был проведён микроскопический, химический, архитектурный анализы. Оказалось, что скобы использовали на ранних этапах строительства в 1160-х годах.

В середине XII века собор был самым высоким зданием Парижа — его высота была 32 метра. Достигнуть этого получилось с помощью архитектурных инноваций. Исследователи пока не выяснили, какую роль в этом сыграло железо.

«Железо рассматривалось как действительный строительный материал для создания новой архитектурной формы», — указали ученые.

Напомним, что на строительных лесах около Нотр-Дама произошло возгорание 15 апреля 2019 года. Пожар скоро перекинулся на собор. Огонь имел большие разрушительные последствия для культовой архитектурной постройки Парижа.

Но в правительстве Франции информируют, что реконструкция идёт достаточно быстро, а Собор Парижской Богоматери может открыться для посетителей в конце 2024 года.

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