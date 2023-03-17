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1 час назад

Недорогой Google Pixel 7a появился в продаже на eBay за полгода до официального релиза

Ferra.ru

Всего пару дней назад в Сети появились подробности внешнего вида и «внутренностей» среднебюджетного Google Pixel 7a. А уже сегодня устройство оказалось доступно для покупки.

Прототип Google Pixel 7a появился в продаже на eBay
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Пока, правда, речь идёт о прототипе смартфона. Да и купить его можно не в Google Store, а лишь на eBay, причём за достаточно большие для устройства деньги.

Так, продавец под ником nikoskom-94 выставил на продажу тестовую версию аппарата за 2650 долларов. Это примерно в шесть раз дороже рекомендованной цены устройства, которая ожидается на уровне 450-500 долларов.

По словам продавца, Pixel 7a получил 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего накопителя. Что интересно, девайс был разблокирован ещё на заводе. Но в то же время при включении он переходит в режим fastboot. Это указывает на то, что Google уже успела отключить операционную систему прототипа.

Напомним, что анонс Pixel 7a, как и Pixel Fold, ожидается уже в мае, в рамках ежегодной конференции Google I/O 2023.

Наука и техника,eBay,Google,
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