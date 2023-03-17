Apple внедрила новейший ИИ в Siri на одном устройстве

Издание 9to5Mac обратило внимание на свежее обновление tvOS под номером 16.4. В нём они нашли новую функцию генерации естественного языка для цифрового помощника Siri.

Наши коллеги выяснили, что сама технология называется Bobcat. До последнего «генерация естественного языка Siri» использовалась лишь для рассказа шуток и установки таймеров на Apple TV.

При этом код новой функции был также замечен и в iPhone, iPad, Mac, HomePod, но до сих пор он не активирован где-либо, кроме как на операционной системе для Apple TV.

Отметим, что хоть факт тестирование компанией Apple технологии генерации естественного языка не свидетельствует о разработке компанией чат-ботов, подобных ChatGPT, оно указывает на движение в сторону более продвинутого искусственного интеллекта для Siri.