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1 час назад

Apple внедрила новейший ИИ в Siri. Но пока лишь на tvOS

Ferra.ru

Издание 9to5Mac обратило внимание на свежее обновление tvOS под номером 16.4. В нём они нашли новую функцию генерации естественного языка для цифрового помощника Siri.

Apple внедрила новейший ИИ в Siri на одном устройстве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Наши коллеги выяснили, что сама технология называется Bobcat. До последнего «генерация естественного языка Siri» использовалась лишь для рассказа шуток и установки таймеров на Apple TV.

При этом код новой функции был также замечен и в iPhone, iPad, Mac, HomePod, но до сих пор он не активирован где-либо, кроме как на операционной системе для Apple TV.

Отметим, что хоть факт тестирование компанией Apple технологии генерации естественного языка не свидетельствует о разработке компанией чат-ботов, подобных ChatGPT, оно указывает на движение в сторону более продвинутого искусственного интеллекта для Siri.

Напомним, что недавно стало известно об использовании новейшей языковой модели GPT-4 в поисковой системе Microsoft — Bing.

Наука и техника,Microsoft,Apple,
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